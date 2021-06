FaceTime entra in concorrenza con Zoom: con iOS 15 arriva su Android e Windows

C'è un nuovo concorrente in arrivo per Zoom, l'app per le videochiamate che ha spopolato durante la prima fase della pandemia. Nel corso del keynote in cui è arrivato l'annuncio di iOS 15, Apple ha annunciato tante novità dal fronte FaceTime, tra cui l'arrivo del proprio servizio anche su Android e Windows.

Craig Federighi e soci infatti hanno svelato che FaceTime sarà disponibile via web in modo tale che gli utenti possano effettuare videochiamate da dispositivi Android e PC Windows. Si tratta di un'apertura importante, che si aggiunge a quella di Siri, dal momento che fino ad ora FaceTime era stato disponibile solo su iOS e Mac.

Con questa novità, Apple ha di fatto trasformato FaceTime in un vero e proprio servizio per effettuare le videochiamate, mettendosi appunto in concorrenza con Zoom, Google Meet e simili. Il funzionamento però sarà diverso dal momento che le versioni Android e Windows consentiranno solo di unirsi alle videochiamate tramite link creati in precedenza. Sostanzialmente quindi non si tratterà di una vera e propria app, ma solo di una pagina web in cui si potrà effettuare una chiamata con gli amici anche se non si possiede un iPhone o un dispositivo Apple.

Non è stata diffusa alcuna informazione in merito alle funzionalità supportate da FaceTime su terze parti, ma probabilmente bisognerà attendere ancora un pò per saperne di più.