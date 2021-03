FaceTime: utenti bombardati da chiamate spam ed indesiderate, anche a tarda notte

Sono in aumento le segnalazioni degli utenti Apple che lamentano la ricezione di chiamate spam o indesiderate su FaceTime. ArsTechnica riferisce che alcune persone hanno ricevuto telefonate anche a tarda notte da parte da persone che non conoscono.

Gli spammer giocano sul fatto che Apple non ha implementato nessuna impostazione per bloccare la ricezione di chiamate da parte dei numeri non presenti in rubrica, il che facilita l'aggiunta semplicemente inserendo la mail.

Come spiegato dallo stesso sito, alcuni utenti sarebbero stati letteralmente sommersi da chiamate di gruppo FaceTime, al punto che appena rifiutano una call ne ricevono subito un'altra.

Direttamente sul forum di supporto Apple, un utente ha raccontato la sua storia: dopo aver bloccato più di 300 numeri, ha continuato a ricevere chiamate spam senza sosta. Ma emblematico è il racconto di un altro utente che ha iniziato ad essere aggiunto a telefonate di gruppo FaceTime alle 2 di notte.

Altri post risalgono addirittura al marzo dello scorso anno, ecco perchè tutta lascia intendere che non si tratta di un disservizio emerso nelle ultime ore. Ancora più preoccupante il fatto che non c'è alcuna soluzione efficace, a parte la completa disattivazione del FaceTime che, però, a causa delle restrizioni è diventato sempre più importante. Da Apple non sono giunte indicazioni in merito.