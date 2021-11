Sempre più facile installare app su Android TV: ora si fa tutto su Play Store da mobile

Finalmente sta diventando più semplice installare applicazioni su dispositivi Android TV, grazie al duro lavoro di Google. Se in precedenza era necessario aprire l’app Play Store sullo smart TV interessato, oppure utilizzare la versione da browser del negozio di app, da oggi sarà possibile cercare e scaricare contenuti direttamente da smartphone.

Secondo quanto pubblicato su Reddit da u/avigi e ripreso da XDA Developers, infatti, alla ricerca di una applicazione su Google Play Store da smartphone, indipendentemente da quale quest’ultimo sia, il negozio di Big G mostrerà accanto al pulsante “Installa” una freccia che consentirà la selezione del dispositivo del robottino verde sul quale scaricare il contenuto d’interesse. Tutto ciò che servirà sarà collegare telefono e Android TV alla stessa rete Wi-Fi, oltre che allo stesso account Google registrato su smartphone. Un esempio lo potete trovare nell’immagine in calce alla notizia.

Attenzione, però: la feature in questione risulta disponibile soltanto a una fetta ridotta di utenti. In altre parole, è altamente probabile che la compagnia di Mountain View stia procedendo con cautela tramite il rilascio graduale. Potrebbero essere necessarie alcune settimane, quindi, prima che la funzione risulti ampiamente disponibile. Del resto, Google stessa non ha ancora rilasciato annunci in merito a tale novità.

Restando nel mondo Google, ci sono possibilità che Google Pixel 6 Fold non debutti nel 2022.