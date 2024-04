La Faglia di San Andrea sembra che si stia svegliando, pericolo terremoto?

Una delle regioni delle Terra più sorvegliate dal punto di vista geologico è la California, che oltre a essere soggetta a terremoti è anche attraversata da una delle faglie più famose e temibili del mondo: la faglia di Sant'Andrea.

Questa faglia rischia di spaccare in due l'intera California e di produrre uno dei terremoti più violenti che potrebbe mai vivere l'umanità, il Big One, che è stato oggetto anche di diversi film catastrofici e di vari documentari.

Recentemente, però, una regione della California, la zona di Parkfield, all'interno della contea di Monterey, ha cominciato a trattenere il respiro, in attesa di un terremoto di minore dimensioni, che usualmente si ripete ogni 22 anni.

Fino ad ora, sembrava che dopo circa due decenni questa contea subisse un terremoto di magnitudo pari o superiore a 6, ma dopo che l'ultimo terremoto è avvenuto con un ritardo di 14 anni, gli scienziati sono in apprensione, pensando che il prossimo evento sismico potrebbe avvenire a partire da quest'anno.

Stanno così cercando di capire se esiste un modo affidabile per rilevare i segnali dell'arrivo della prossima scossa, esaminando tutte le onde sismiche registrate in California negli scorsi anni, pubblicando i risultati in un articolo sulla rivista Frontiers in Earth Science.

Fortunatamente, seppur la faglia passa proprio sotto Parkfield, gli strati rocciosi sotto questa regione seguono comportamenti abbastanza semplici, dove le placche si possono muovere con una certa libertà. Quindi i geologi hanno potuto studiare attentamente il sottosuolo della regione in profondità, per capire meglio le dimensioni del pericolo.

Secondo uno degli autori della ricerca, Luca Malagnini, non è possibile trovare segni che dimostrano che il suolo di Parkfield abbia raggiunto uno stato critico e che sia quindi in procinto di subire un terremoto, ma considerando la storia di questa contea le probabilità cresceranno di mese in mese. La cittadinanza quindi deve prepararsi presto all'idea di affrontare un nuovo sisma.

Per capire i danni che possono provocare i terremoti lungo la faglia di San Andrea basta pensare al terremoto di San Francisco del 1906. Durante quell'evento morirono 3000 persone e la città fu distrutta dalle onde anomale sollevate dallo tsunami, che si abbatterono sulla costa.

JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti oggi su