La faida più antica ancora avvolta nel mistero: l'Italia prova a far luce

Ancora una volta l'Italia al centro di nuove scoperte e teorie. La grotta di Fumane nei monti Lessinia, in provincia di Verona rappresenta una traccia molto importante della presenza dell'Homo Sapiens e di Neanderthal nel nostro Paese, per una "faida" ancora avvolta nel mistero.

Si tratta di un sito archeologico che ne testimonia la loro presenza in un arco temporale che va da 90.000 a 25.000 anni fa. La grotta veniva infatti utilizzata come insediamento stagionale. Ciò che desta maggiore curiosità e scalpore è come sia possibile che nel giro di poco tempo, e più precisamente ben 40.000 anni fa, l'homo di Neanderthal sia totalmente scomparso lasciando così, sulla nostra terra, solamente tracce e testimonianze della presenza dell'homo sapiens.

I paleoantropologi in merito a ciò, hanno posto numerose ipotesi. Quella definita più plausibile e veritiera risulterebbe indirizzare ad un vero e proprio sterminio. L'homo sapiens infatti, proveniente dall'Asia e giunto in Europa attraversando le terre dell'Africa, avrebbe avuto un incontro/scontro con gli uomini di Neanderthal avendone la meglio.

Si tratta di un'ipotesi che sembrerebbe essere confermata dalle varie testimonianze rinvenute circa l'homo di Neanderthal il quale, ad oggi, è posta (erroneamente) l' etichetta di specie dalla limitata intelligenza ed astuzia. Sulla base di tutto ciò, l'uomo moderno non avrebbe avuto così alcun problema nell'affrontare e sopraffare una specie considerata per l'appunto "inferiore".

L'archeologa e divulgatrice inglese Rebecca Wragg Sykes, sembrerebbe scettica a riguardo. Afferma e sottolinea infatti, la mancata presenza di prove concrete a testimonianza di quanto dichiarato sin ora. Si tratterebbe quindi di un vero e proprio mistero, ancora non fedelmente ricostruito e risolto.

E se fosse stata solo semplice fortuna per i Sapiens? Magari grazie ad un mix di diversi fattori. La speranza è che ulteriori prove e testimonianze delle specie ormai estinte possano dare una spiegazione ai nostri quesiti.

