Fairphone 2, 'l'immortale' si aggiorna per l'ultima volta: ecco le novità

Dopo quasi otto anni di gloria, il ciclo vitale di Fairphone 2 è giunto al capolinea, lasciando un segno indelebile nella storia delle telefonia mobile e della tecnologia in generale. L'aggiornamento software rilasciato in questi giorni sarà l'ultimo: il supporto è finito.

Una splendida avventura, partita il 21 dicembre 2015 e terminata il 7 marzo 2023: un arco temporale impressionante per un dispositivo di questo tipo, il cui supporto nel migliore dei casi si ferma solitamente a una manciata di major update e dai 3 ai 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

La compagnia olandese, evidentemente, la pensava in maniera diversa: la vita commerciale di Fairphone 2 è iniziata con a bordo Android 5 Lollipop per fermarsi su Android 10, ma nel corso degli anni il supporto in termini di patch di sicurezza è rimasto regolare. Fino a marzo 2023, appunto.

Le sue prestazioni sono ancora piuttosto dignitose, garantendo performance accettabili grazie allo storico SoC Qualcomm Snapdragon 801. La buona notizia, però, è che il supporto hardware non cesserà insieme agli aggiornamenti: secondo quanto riportato da GSMArena, infatti, la compagnia continuerà a prestare assistenza sul dispositivo per problematiche fisiche di qualsiasi sorta, ma dovrà essere considerato vulnerabile a livello software a partire dal mese di maggio.

Per fortuna, Fairphone 2 resisterà grazie alle mod e alle custom ROM, come del resto accaduto con molte delle "vecchie glorie" di questo pazzo mercato, inclusi dispositivi come l'intramontabile HTC Desire HD e il primissimo Moto G targato Google.