Fairphone 2 non riceverà update da marzo 2023, dopo ben 7 anni di supporto

Nel marzo 2022 Fairphone 2 è passato ad Android 10 con un sorprendente major update arrivato a ben sette anni dal lancio ufficiale. Gli sforzi fatti dal team di sviluppatori per tenere in vita lo smartphone modulare sono però finiti: a marzo si concluderà il supporto a Fairphone 2.

La promessa fatta nel lontano 2015 ai consumatori di fornire tra 3 e 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo è stata soddisfatta e persino superata: “Fairphone 2 ha superato di gran lunga le nostre speranze iniziali di offrire da tre a cinque anni di supporto software, ma in un mondo ideale saremmo in grado di supportare i nostri dispositivi a tempo indeterminato”, spiega Fairphone in un comunicato ufficiale.

Quale può essere la causa del termine del supporto software, allora? Considerato che per aggiornare Fairphone 2 ad Android 10 ci sono voluti 690.000 test per convalidare l’update, è evidente che l’assenza di sostegno da parte di Qualcomm per il chip Snapdragon 801, e di Google per il sistema operativo, hanno portato all’addio definitivo allo smartphone.

Come se non bastasse, l’azienda non può più garantire la disponibilità dei ricambi per il dispositivo mobile modulare in questione: “Nel nostro mondo ideale di supporto a tempo indeterminato avremmo pezzi di ricambio per tutto il tempo necessario, senza incorrere in rifiuti elettronici o problemi di catena di fornitura, ma non ci siamo ancora arrivati”, spiegano nel post.

Con queste parole il team di Fairphone ricorda ai fedeli utenti che Fairphone 2 dopo marzo 2023 sarà in pericolo, sia lato software che lato hardware. Il consiglio, pertanto, è quello di utilizzare con molta attenzione il dispositivo, eventualmente facendo il salto all’ultimo modello Fairphone 4 lanciato nel 2021.