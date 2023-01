Fairphone 2 resiste grazie alle mod: riceverà ancora supporto software

A inizio gennaio è arrivata una brutta notizia per i possessori di Fairphone 2, ovvero il termine del supporto da marzo 2023 dopo ben 7 anni dal lancio. Sebbene sia uno smartphone datato c’è ancora chi lo usa senza problemi, ma da quest’anno non sarà più la scelta migliore...o forse no?

Dopo la comunicazione ufficiale diffusa dall’azienda, nella quale spiegano le difficoltà nell’offrire major update ulteriori e garantire continuamente il supporto lato hardware con pezzi di ricambio, i modder dietro /e/OS, fork di LineageOS, hanno confermato che Fairphone 2 continuerà a vivere.

Certo, non si tratterà di un supporto lato software così prolungato: essendo il processore Snapdragon 801 abbandonato da Qualcomm con Android 10, il team ha garantito “almeno un altro anno” di aggiornamenti per la sicurezza e, solo forse, anche con qualche feature aggiuntiva. Ciononostante, resta una buona nuova per chi ancora non vuole cedere alla necessità di cambiare smartphone con il più recente Fairphone 4 o con altri modelli meno focalizzati sulla sostenibilità.

Insomma, a quanto pare LineageOS e i sistemi operativi da esso derivati restano in vita e continuano a salvare dispositivi mobili datati o non più supportati ufficialmente dalle rispettive aziende. A dimostrarlo è il recente lancio di LineageOS 20 con Android 13, simbolo della forza di volontà dei modder internazionali.