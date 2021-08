FairPhone 4 5G sta per arrivare: spuntano nuove certificazioni

A poco meno di un anno dal lancio di FairPhone 3 Plus in Italia, il famosissimo smartphone modulare etico sta per tornare sul mercato con una versione aggiornata seguendo gli standard attuali della telefonia. Chiamato per ora FairPhone 4 5G da parte dei tipster del settore, il dispositivo ha ricevuto nuove certificazioni dagli enti competenti.

Stando a quanto condiviso in rete dal sito tedesco WinFuture, infatti, presso il sito Wi-Fi Alliance sono apparse le ultime certificazioni che però, purtroppo, al momento della scrittura dell’articolo risultano inaccessibili per problemi con il sito. Ciononostante, i dettagli ottenuti da Roland Quandt e colleghi non mostrano molte informazioni tecniche riguardo il dispositivo stesso, piuttosto dimostrano molto banalmente che FairPhone 4 5G esiste e sta percorrendo le ultime fasi in vista del lancio sul mercato.

Per quanto concerne le specifiche possiamo già immaginarci quali saranno: con ogni probabilità lo smartphone modulare d’origine belga supporterà il 5G e giungerà sul mercato già con Android 11 o addirittura Android 12 installato. Il chipset in dotazione quasi sicuramente sarà fornito dalla statunitense Qualcomm, così come il modem 5G stesso. Lato design e materiali, invece, è difficile aspettarsi grandi cambiamenti se non un maggiore utilizzo di plastica riciclata. Trattandosi comunque di semplici voci di mercato, consigliamo di prenderle con le pinze in attesa della presentazione ufficiale.

A proposito di eticità del mercato smartphone, in passato abbiamo discusso approfonditamente dell’obsolescenza programmata e del modding, con focus particolare sui dispositivi Android.