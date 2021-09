Fairphone 4 5G si mostra con render e specifiche tecniche: quando arriverà?

A un mese dalla comparsa online di certificazioni Wi-Fi per Fairphone 4 5G, finalmente ci sono segnali più concreti di un suo approdo imminente sul mercato internazionale: in rete sono apparsi render e specifiche tecniche della prossima versione dello smartphone sostenibile per eccellenza, noto per il suo essere modulare.

Grazie ai colleghi tedeschi di WinFuture possiamo vedere come dovrebbe essere Fairphone 4 5G con l’immagine di copertina della notizia. Questi render mostrano un dispositivo mobile nei colori grigio e verde con un design alquanto particolare: anteriormente figura un display dai bordi leggermente spessi, soprattutto sopra e sotto, con un quasi datato notch a goccia, mentre posteriormente troviamo un curioso modulo fotocamera triangolare con due sensori.

Lato specifiche, al momento si parla di un chipset ignoto (presumibilmente Qualcomm, considerata la partnership di Fairphone con il produttore statunitense) ma con modem 5G integrato, dettaglio assolutamente da non sottovalutare; sotto la scocca ci saranno inoltre 128/256 GB di archiviazione e 6 GB di RAM. Il display dovrebbe essere da 6,3 pollici e, posteriormente, dovrebbe figurare una fotocamera principale da 48 MP.

Curiosamente, non mancano anche delle prime indiscrezioni per quanto riguarda i prezzi: sul portale svizzero toppreise.ch è infatti apparso proprio Fairphone 4 in entrambe le varianti, di cui trovare quella da 256 GB in calce alla notizia a circa 600 Euro, mentre si parla di 530 Euro circa per il modello da 128 GB. Possiamo aspettarci cambiamenti in vista del lancio, che ormai sembra imminente, dato che quelle appena dette sono cifre date dalla semplice conversione da franco svizzero a euro.

A proposito di smartphone innovativi, su Kickstarter ha riscosso successo Cyrcle Phone, smartphone Android dal design circolare.