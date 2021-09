Fairphone 4 ufficiale con 5G, 5 anni di garanzia e alta sostenibilità: specifiche e prezzi

Fairphone 4 è finalmente ufficiale: dopo i leak di render e specifiche tecniche visti a metà settembre, il produttore belga ha presentato al pubblico in via definitiva l’ultima iterazione dello smartphone modulare sostenibile per eccellenza. Vediamo i dettagli ufficiali del prodotto.

Partiamo dal design: si tratta di uno smartphone dallo stile tipico dei modelli di fascia medio-bassa, con bordi leggermente spessi e notch a goccia. Tuttavia, il modulo fotocamera posteriore dalla forma triangolare incuriosisce non poco; insomma, Fairphone continua a distinguersi.

Lato hardware troviamo un pannello Full HD+ da 6,3 pollici con protezione Gorilla Glass 5, mentre sotto la scocca figura il chipset Qualcomm Snapdragon 750G con modem 5G integrato, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di spazio di archiviazione e batteria rimovibile da 3.905 mAh, con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4.0 tramite qualsiasi caricatore USB oltre i 20W. Tra le funzionalità figurano in particolare NFC, sensore di impronte digitali montato lateralmente e connettività dual-SIM grazie alle eSIM; inoltre, non manca il certificato IP54 per resistere a polvere e spruzzi d’acqua.

Grande mancanza è invece il jack da 3,5mm: questa scelta sarebbe stata fatta in quanto la porta sarebbe particolarmente soggetta a potenziali infiltrazioni d’acqua, ergo renderebbe più vulnerabile lo smartphone.

Lato fotocamera troviamo un sensore principale da 48 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, obiettivo grandangolare da 48 MP e modulo ToF; anteriormente, invece, nel notch a goccia figura un sensore da 25 MP. Lato software, al lancio Fairphone 4 presenta Android 11 e la società ha assicurato aggiornamenti software fino al 2025, con possibile estensione al 2027, mentre per i primi due anni verranno forniti aggiornamenti di sicurezza mensili.

In termini di materiali, Fairphone 4 è realizzato con oro certificato Fairtrade, mentre stagno, plastica e minerali di terre rare sono tutti riciclati. Come se non bastasse, la società ha affermato che Fairphone 4 è il "primo telefono senza rifiuti elettronici" in quanto, per ogni dispositivo venduto, essa riciclerà a sua volta una quantità pari del cosiddetto e-waste.

Infine, per quanto riguarda la modularità, Fairphone promette la vendita di otto moduli di riparazione: display, batterie, cover posteriori, porte USB-C, altoparlanti, auricolari, fotocamere posteriori e sensore selfie, tutti rimovibili con cacciaviti standard in autonomia.

Fairphone 4 sarà in vendita a partire dal 25 ottobre, con il modello da 6 GB/128 GB a 579 Euro e modello da 8 GB/256 GB a 649 Euro.