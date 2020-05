Fake news sul Coronavirus: contraffatti i siti di CNN, CNBC e molti altri

Gli esperti di sicurezza di Avast hanno scovato una rete di siti Web pericolosi che si spacciano per importanti realtà internazionali, dalla CNN alla CNBC. I malintenzionati stanno cercando di vendere un libro dal dubbio contenuto relativo al Coronavirus. Stateci alla larga!

Comunicato stampa Avast: Roma, 7 maggio 2020 – Attenzione a un altro tentativo dei truffatori di sfruttare la pandemia di coronavirus, in questo caso vendendo per $ 37 un e-book [...]. Il [...] libro [...] contiene una raccolta di (presunti, ndr) suggerimenti e consigli [...] su come affrontare correttamente la quarantena [...]. Dal 1 al 20 Aprile, i ricercatori di Avast hanno rilevato oltre 10.000 tentativi di visitare il sito Web pericoloso da parte degli utenti statunitensi, oltre 900 visite dal Regno Unito e oltre 600 da Canada e Australia.

Per creare un senso di fiducia tra i lettori, i truffatori hanno disegnato i siti web truffa healthylifeupdate.com e usmagazine-trending-news.com inserendo i loghi di media popolari come quelli della CNN, CNBC e People; questi siti a loro volta, attraverso un sistema per la riproduzione video progettato per imitare YouTube, reindirizzavano l'utente allo shop online PandemicSecrets.org, dove era possibile acquistare l'e-book.

Secondo i dati dei ricercatori di Avast, la truffa è stata veicolata non solo via e-mail, come confermato dal blog di cybersecurity OSINT Fans, ma anche tramite la tecnica del malvertising, il che significa che i criminali informatici hanno acquistato spazi pubblicitari per proporre annunci pericolosi e indirizzare gli ignari utenti verso i link dannosi.

A questo proposito i ricercatori di Avast ricordano che bisogna sempre prestare molta attenzione all'URL di un sito Web e verificare la corrispondenza al contenuto visualizzato sul sito stesso. Inoltre è opportuno riferirsi sempre a fonti ufficiali per raccogliere informazioni attendibili e non farsi prendere dall'ansia ma usare il buon senso nel cercare consigli su come rimanere in salute e al sicuro durante questa pandemia.

Fine comunicato: Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare il blog ufficiale di Avast (in inglese).