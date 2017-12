Fake News, Davide Casaleggio: "Si all'uso dell'IA per contrastarle"

, figlio dello scomparso leader e co-fondatore del, nel corso delè stato incalzato sul tema delle fake news e sui modi attraverso cui si potrebbe contrastare questo fenomeno.

Alla domanda di un giornalista sul possibile utilizzo di sistemi d'intelligenza artificiale per contrastare le fake news, Casaleggio non ha chiuso le porte all'eventualità, affermando che "il tema è allargato e legato anche all'informazione tradizionale. A mio avviso è molto più legato a questo ambito che non alle nuove tecnologie ed i nuovi media. Gli strumenti d'intelligenza artificiale sono applicabili sia a livello di scrittura di testi che ad altri ambiti in cui sono presenti molti dati: dai meteo ai rapporti finanziari, a qualunque articolo che è basato su molti dati di fondo. Oggi spesso vengono creati testi automaticamente da sistemi d'intelligenza artificiale o avanzati, a seconda della tecnologia utilizzata".

Negli ultimi giorni il tema delle fake news è stato al centro del dibattito politico nazionale, dopo che nel corso della riunione alla Leopolda da parte del Partito Democratico, alcuni esponenti della maggioranza avevano lasciato intendere che il Governo potrebbe presto affrontare la questione attraverso un DDL che potrebbe regolamentare il tutto.

Di recente era anche arrivato l'allarme da parte del NYT, in vista delle elezioni politiche della prossima primavera.