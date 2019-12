Le fake news possono portare all'estinzione dell'umanità? Si, in Plague Inc.

Plague Inc è sicuramente uno dei giochi più popolari ed apprezzati da mobile, in quanto si è sempre dimostrato al passo con i tempo. Dopo l'introduzione dei No Vax, con il nuovo aggiornamento vede la luce un altro malus: quello delle fake news.

Nel nuovo scenario, le bufale possono essere utilizzate per far estinguere l'umanità, in quanto non essendo presente alcun tipo di fact checking inculcano nelle menti delle persone delle teorie strambalate che portano alla loro uccisione e scomparsa.

Lo sviluppatore Ndemic Creations ha collaborato con un gruppo di fact checking, battezzato Full Fact, per rendere lo scenario di gioco ancora più realistico.

Secondo Full Fact "il gioco è una visione intensificata ed estremizzata degli effetti della disinformazioni e le gravi conseguenze che può avere sulle nostre democrazie, sulla salute e sulla società". Il creatore di Plague Inc, James Vaughan, ha affermato che "è stato spaventoso" sviluppare gli algoritmi su cui si basa il gioco, e non è un iperbole dire che le notizie false sono davvero una malattia per il mondo.

Il nuovo scenario di fake news è gratuito ed è disponibile per tutti i giocatori di Plagus su iOS. Presto però è in programma l'arrivo anche su PC, Android e sulle console.