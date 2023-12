Fake o no? I Tesla BOT testano la resistenza del Cybertruck con un mitra

In questo inizio di dicembre la notizia più esaltante per il mondo tech è arrivata da Musk e soci. L'account ufficiale di Tesla su Twitter-X ha postato un video che ha mandato letteralmente in delirio fan e non al grido di: "è fake o no?".

Nel video si vede chiaramente un operatore della compagnia intento a porgere un cappello da cowboy a un Tesla Bot che, dall'altra parte, riceve un Thompson da parte di un collega metallico. A questo punto, l'allegro umanoide imbraccia il fucile automatico e inizia a "sforacchiare" un Cybertruck giunto nel deserto per l'occasione.

Finito il caricatore, un terzo Tesla Bot esce dal mezzo e con naturalezza fa il gesto col pollice per indicare di essere illeso.

A stupire è chiaramente la fluidità dei movimenti, troppo naturali rispetto a quanto visto durante la prima apparizione pubblica di Tesla Optimus. Perciò la risposta ve la diamo subito: il video in questione - per fortuna, in un certo senso - è falso.

Si tratta di un lavoro in CGI realizzato dai ragazzi di SoKrispyMedia (in calce trovate il post di Tesla mentre per lo Short originale potete cliccare qui). Del resto, l'estrema leggerezza restituita dall'impatto dei passi sul suolo desertico desta già i primi allarmi. A confermare la natura del tutto artefatta del video, però, ci pensano i colpi esplosi dal mitra, palesemente digitali. Ma adesso la palla passa a voi: ci eravate cascati?