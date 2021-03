Queste falene, se stanno insieme, evitano di mangiarsi l'un l'altro

La Plodia interpunctella, comunemente nota come tignola fasciata del grano o tarma del cibo o tarma della pasta, ha un'abitudine alquanto macabra: si divorano tra loro simili. Tuttavia, un nuovo studio ha scoperto un modo per evitare questo nefasto gesto: facendoli conoscere meglio. Sì, avete letto bene.

Così come suggerisce il nome, la creatura si ciba farine, cereali, riso e altri cibi che trovano nella dispensa. Se non c'è abbastanza nutrimento in giro, o se ci sono troppe falene nella covata, può capitare che inizino a mangiarsi a vicenda. Questa mentalità non è inerente alla specie e, in condizioni più amichevoli, questi insetti non sembrano attaccarsi tra loro.

Gli scienziati hanno scoperto che, se si trovano male in alcuni luoghi, le probabilità di ricorrere al cannibalismo erano molto alte. Un team di ricercatori suggerisce che quando gli animali interagiscono di più, il tasso di cannibalismo diminuisce; questo perché la possibilità di incontrare e mangiare i propri parenti è statisticamente più probabile in un gruppo più denso e, alla fine, sarebbe svantaggioso. In parole povere, più un nucleo familiare è vicino, meno è probabile che si uccidano a vicenda.

I ricercatori hanno condotto uno studio su cinque generazioni di falene in cinque condizioni differenti: una generazione poteva muoversi meno e aveva quindi più interazioni tra i suoi individui, mentre le altre quattro avevano, via via, sempre più spazio di manovra. Incredibilmente, nei casi in cui la dispersione era limitata, il cannibalismo è diminuito significativamente nel tempo.

"Poiché stanno deponendo le uova in gruppi, è più probabile che rimangano in questi piccoli gruppi familiari che limitano la velocità con cui possono muoversi", afferma uno dei protagonisti dello studio, il biologo Volker Rudolf della Rice University. In questo scenario, sembra che il costo del cannibalismo superi i benefici.

Una situazione simile potrebbe verificarsi anche tra gli esseri umani. "Nelle società o culture che vivono in grandi gruppi familiari tra parenti stretti, ad esempio, potresti aspettarti di vedere un comportamento meno egoistico, in media, rispetto alle società o culture in cui le persone sono più isolate dalle loro famiglie e hanno maggiori probabilità di essere circondate da estranei perché devono trasferirsi spesso per lavoro o per altri motivi", spiega Rudolf.