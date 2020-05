Le falene sembrano avere un ruolo 'segreto' nell'impollinazione notturna

Secondo una nuova ricerca pubblicata su Biology Letters, le falene sono importanti trasportatori di polline nei terreni agricoli inglesi e potrebbero svolgere un ruolo "segreto" nel sostegno dei raccolti; le reti di trasporto del polline delle falene, infatti, sono più grandi e più complesse delle reti degli impollinatori diurni.

Il team ha scoperto che questi insetti trasportano polline da un elevato numero di piante visitate anche da api e farfalle, ma hanno anche interagito con piante non comuni. "Le falene notturne hanno un ruolo ecologico importante ma trascurato. Completano il lavoro degli impollinatori diurni, contribuendo a mantenere diverse e abbondanti le popolazioni di piante", afferma l'autore dello studio Dr. Richard Walton.

Lo studio mostra anche che il trasporto di polline si verifica più frequentemente sul torace della falena, piuttosto che sulla proboscide (lingua). "Precedenti studi sul trasporto del polline tra le falene sedimentarie si sono concentrati sulla loro proboscide", continua l'uomo. "Tuttavia, le falene si siedono sul fiore mentre si nutrono, con i loro corpi pelosi che toccano gli organi riproduttivi del fiore." Le popolazioni di falene di tutto il mondo attualmente stanno subendo forti cali in tutto il mondo.

Delle 838 falene tamponate, 381 falene (45.5%) sono state trovate a trasportare polline e il 57% del polline trasportato è stato trovato sul torace delle falene. In totale, questi insetti esaminati hanno visitato 47 diverse specie di piante, tra cui almeno 7 raramente visitate dagli altri impollinatori. "Le falene possono sembrare meno efficaci degli impollinatori, ma la loro elevata diversità e abbondanza può renderli critici per l'impollinazione in modi che dobbiamo ancora capire", afferma infine il dottor Walton.