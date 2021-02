Falla nel portale vaccinale della Regione Campania: esposti i dati personali degli utenti

Alcuni ricercatori informatici hanno scoperto una grave falla nel sistema vaccinale della Regione Campania, che ha permesso e sta permettendo ai cittadini over 80 di registrarsi per l'inoculazione del vaccino anti-Covid. Il bug, fortunatamente risolto, ha esposto i dati personali ed i numeri di telefono dei cittadini.

Come racconta il divulgatore Matteo Flora, la leggerezza (che secondo quanto trapelato sarebbe dovuta ad un errore di configurazione del sistema) ha reso accessibili i numeri di cellulare e le email dei vaccinandi o vaccinati, inclusi quelli del presidente della regione, Vincenzo De Luca.

Ovviamente Flora prima di pubblicare il video che trovate in apertura ha informato Palazzo Santa Lucia, per consentire ai tecnici della Regione di correggere la falla. Contestualmente, ha anche informato il Garante Per La Privacy.

Il ricercatore afferma racconta di essere riuscito a recuperare il codice fiscale di De Luca attraverso uno dei numerosi tool presenti online che permettono di effettuare il calcolo, per ottenere il suo numero di cellulare, che ha utilizzato per informarlo del problema.

In precedenza un problema simile era stato riscontrato anche nei sistemi dell'ATS Milano, che durante la prima fase della pandemia ha anche inviato erroneamente degli SMS agli utenti.

Nel caso della Campania, non sappiamo quanto sia stata sfruttata la falla, ma fortunatamente è stata risolta tempestivamente.