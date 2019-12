Fallimento per la COP25: la conferenza ONU sul clima si conclude con un nulla di fatto

Si è conclusa con un fallimento la 25esima conferenza sul cambiamento climatico organizzata dall'ONU a Madrid. Come osservato da vari osservatori, infatti, i delegati alle Nazioni Unite non hanno preso alcuna decisione rilevante e non è nemmeno stato trovato un compromesso su temi più complessi.

Non è infatti stato trovato alcun compromesso sull'articolo 6 dell'Accordo di Parigi che prevede la regolazione globale del carbonio, che rappresentava il nodo più complesso da sciogliere ed è stato uno dei temi più dibattuti.

Non mancano però i punti positivi. Anzi, il punto: è stato deciso che i Paesi ricchi dovranno indicare di quanto aumenteranno i propri impegni per il taglio dei gas serra. Quest'ultima decisione rappresenta una vittoria dei paesi più vulnerabili.

E' chiaro però che la conclusione della COP25, che è stata la più lunga di sempre con due giorni extra rispetto a quelli concordati inizialmente, non è stata accolta favorevolmente da molti. Greta Thunberg, icona dell'ambientalismo e persona dell'anno per il TIME, sul proprio account ufficiale Twitter ha esplicitamente parlato di "fallimento. La scienza è chiara, ma la si sta ignorando. Qualunque cosa accada non ci arrenderemo mai. Abbiamo appena iniziato".

Anche il segretario generale dell'ONU, Guterres, si è detto "deluso" per i risultati ottenuti. "La comunità internazionale ha perso un'opportunità importante per mostrare maggiore ambizione per affrontare il problema. Ma non dobbiamo arrenderci" ha affermato.