Fallita la trattativa per la Serie A, Amazon punta Amici di Maria De Filippi

Come ampiamente noto, Amazon non ha acquisito i diritti tv per la Serie A , dal momento che la Lega Calcio ha acconsentito alla modifica del bando. Secondo quanto riportato da DavideMaggio, però, il colosso degli e-commerce intenderebbe comunque debuttare nel mercato televisivo italiano.

La piattaforma di Jeff Bezos, infatti è data come vicina all'inserimento del proprio palinsesto del daytime di "Amici di Maria De Filippi", il talent show di Mediaset che negli ultimi anni ha sfornato personalità poi divenute famose nel panorama dello spettacolo italiano.

Le prime indiscrezioni erano iniziate a circolare lo scorso anno quando la stessa Maria De Filippi in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera si era detta convinta del fatto che "se Amici andasse su Amazon non toglierebbe telespettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe”.

Mediaset quindi potrebbe mantenere l'esclusiva per le puntate serali, mentre il daytime potrebbe andare in onda su Prime Video. Per Amici Di Maria De Filippi non si tratterebbe certo di una novità assoluta, dal momento che fino alla scorsa stagione la striscia pomeridiana trasmessa ogni giorno andava in onda su Real Time, doveva aveva riscosso anche un discreto successo con picchi di pubblico importanti.

Non è chiaro in che modo sarà proposto il daytime su Amici e da quando, però.