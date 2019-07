Fallito il tentativo di attraversare la Manica su un hoverboard: Zapata è caduto in mare

Era in programma oggi la cavalcata di Franky Zapata, l'inventore francese che aveva intenzione di attraversare il Canale della Manica su un hoverboard. L'uomo ha tentato l'impresa a bordo del Flyboard Air da lui inventato, ma si è schiantato in mare durante l'atterraggio per una sosta di rifornimento.

Nonostante l'impatto però non ha riportato alcun danno ed è stato immediatamente trasportato a casa e messo in sicurezza.

Zapata stava tentando di attraversare la Manica in soli 20 minuti da Calais in Francia a St Margaret's Bay a Dover, in Inghilterra. Tuttavia, mentre stava cercando di atterrare su una barca per fare rifornimento di carburante, ha perso il segnale ed è precipitato nell'oceano.

Il team che lo seguiva, parlando con il Mail Online ha affermato che "è una grande delusione. Ha mancato la piattaforma per pochi centimetri".

Flyboard Air è in grado di viaggiare a 140 chilometri orari ed è alimentato da cherosene. La configurazione attuale prevedeva che Zapata trasportasse il serbatoio sulla schiena. L'impresa era tutt'altro che facile e lo stesso inventore aveva quantificato le proprie possibilità di successo "intorno al 30%".

Nonostante ciò, però, la società ha registrato l'interesse da parte del Dipartimento Francese per la Difesa, che ha assegnato a Zapata una sovvenzione da 1,3 milioni di Euro per trasformare la tecnologia in una piattaforma militare.