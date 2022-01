La 'falsa banana' dell'Etiopia potrebbe presto sfamare 100 milioni di persone

L'ensete (Ensete ventricosum) è una pianta conosciuta anche con il nome di falso banano o pseudo-banano ed è una delle più importanti colture alimentari dell'Etiopia. All'infuori del Corno d'Africa non la conosce proprio nessuno, nonostante venga utilizzata da decenni. Tuttavia, molto probabilmente ne sentiremo parlare spesso in futuro.

Nei luoghi in cui le colture convenzionali sono minacciate dall'aumento delle temperature (o a causa di condizioni meteorologiche estreme), gli scienziati prevedono che l'ensete possa aiutare a sfamare più di 100 milioni di persone. Con l'aumentare delle temperatura, infatti, i raccolti di mais potrebbero diminuire del 24% entro il 2030 (anche la NASA prevede una diminuzione dei raccolti).

In Etiopia il frutto viene utilizzato per creare porridge e pane, ma non solo. Nell'arco di più anni può essere raccolto in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione climatica favorevole alla sua crescita. Può essere utilizzato, inoltre, per fare cibo e medicine, ma anche per la costruzione di case, imballaggi e vestiti.

L'ensete, secondo uno studio pubblicato recentemente sull'Environmental Research Letters, può aiutare a bilanciare le nostre diete e compensare le diminuzioni previste delle rese di riso, grano e mais causate dai cambiamenti climatici. Nei prossimi decenni questa pianta potrebbe sfamare milioni di persone; proprio per questo motivo è stata soprannominata "l'albero contro la fame".

A proposito, anche i frutti dell'albero del pane potrebbero essere il prossimo super cibo.