False NVIDIA GeForce GTX 1060 vendute su eBay a prezzi convenienti: fate attenzione!

Sembra proprio che la nuova truffa sfruttata dai malintenzionati di eBay sia quella di vendere delle false schede video NVIDIA GeForce GTX 1060. Vediamo assieme la questione nel dettaglio.

In particolare, stando a quanto riportato anche dai colleghi di Guru3D, negli ultimi giorni sono comparsi sul noto sito di e-commerce parecchi annunci legati a delle GTX 1060 da 3GB, vendute a un prezzo compreso tra i 54 e gli 80 euro. Un costo particolarmente conveniente, visto che solitamente queste ultime si aggirano sui 200 euro.

Tuttavia, si tratta di rivenditori cinesi che spacciano delle vecchie schede video GTX 450, appositamente modificate esteticamente, per delle GTX 1060. Una truffa bella e buona, che a quanto pare ha coinvolto diversi malcapitati in tutto il mondo. Gli acquirenti segnalano che le GPU hanno anche dei connettori SLI mal posizionati, oltre ovviamente all'ormai obsoleta uscita video VGA. Oltre a questo, i malintenzionati hanno anche modificato il chip per farlo riconoscere come GTX 1060 dal sistema. Nonostante questo, il BIOS è chiaramente fermo alla versione 70.26.33.00, a cui manca persino il supporto alle DirectX 12. Pensate che una delle succitate schede video false hanno fatto registrare solo 1600 punti nel test FireStrike di 3DMark, con una normale GTX 1060 che dovrebbe totalizzare circa 10.000 punti.

Insomma, vi consigliamo di stare sempre alla larga da questi annunci particolarmente convenienti, visto che spesso si rischia di rimanere truffati.