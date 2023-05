Quanti falsi prodotti Apple esistono? I numeri di un aeroporto potrebbero impressionarvi

Apple è innegabilmente diventata iconica per il settore Tech (e non solo, considerando anche collegamenti come quello con l'incoronazione di Re Carlo III). Il successo però ha purtroppo anche un'altra faccia della medaglia, ovvero la diffusione di prodotti falsi che cercano di mimare quantomeno il design della società di Cupertino.

Ma quanto è effettivamente diffusa la piaga dei dispositivi contraffatti di questo tipo? A tal proposito, di recente AppleInsider e PhoneArena hanno riportato a titolo di esempio i numeri fatti registrare in un singolo aeroporto, che non passano di certo inosservati. La fonte fa infatti riferimento a quanto accaduto nel mese di marzo 2023 nella DC Area.

Ebbene, contestualmente a quel di Washington (Stati Uniti d'America), nel corso dei 31 giorni che hanno composto marzo 2023 secondo la fonte sono stati sequestrati ben 1.000 AirPods Pro falsi e 50 Apple Watch contraffatti. Se non vi sembrano numeri elevati, ricordiamo che le unità coinvolte, legate a quanto pare a quattro spedizioni provenienti dalla Cina, sono state sequestrate nell'arco di un singolo mese in un singolo aeroporto (si tratta dell'aeroporto Internazionale di Washington-Dulles).

Inoltre, mettendo in cifre la questione, tutto diventa più chiaro: si fa riferimento a un valore di circa 300.000 dollari. Tra l'altro, stando alle fonti sembra che a prima occhiata l'imballaggio sembrasse "convincente", ma che poi gli addetti ai lavori abbiano avuto sospetti e deciso dunque di trattenere la merce per un'analisi più approfondita, che ha portato alla scoperta.

Dal tutto emergono in ogni caso alcuni dettagli relativi a come capire se un prodotto di questo tipo è contraffatto, visto che le fonti fanno sapere che spesso i malintenzionati sfruttano involucri allentati attorno alla confezione (mentre quelli di Apple sono "stretti"), così come spesso la guida introduttiva di un prodotto falso non è realizzata in carta Premium (ad esempio, la carta potrebbe essere più sottile).

Ci sono poi altre questioni legate agli AirPods. Sembra infatti che i malintenzionati siano soliti utilizzare un testo più scuro rispetto all'originale, nonché che ci sia una disposizione dei pulsanti un po' diversa (ad esempio, questi ultimi potrebbero sporgere di più). Sembra inoltre che i gommini possano risultare più "duri" rispetto al solito. Per il resto, chiaramente puntare a canali di vendita ufficiali aiuta a evitare situazioni di questo tipo.