Falso allarme, questa stella morta non distruggerà il nostro Sistema Solare

La stella nana bianca WD 0810-353, un tempo ritenuta una minaccia potenziale per il nostro sistema solare, si è rivelata molto meno dannosa di quanto inizialmente previsto. Questa stella, che aveva suscitato preoccupazioni per un possibile impatto devastante sulle comete del nostro sistema, ora appare in una luce completamente diversa.

Situata a una distanza relativamente modesta di 36 anni luce dalla Terra, era stata oggetto di un intenso studio. Inizialmente, si pensava che potesse avvicinarsi al nostro sistema solare a una velocità vertiginosa di 373 chilometri al secondo, un ritmo che avrebbe potuto portarla a una distanza pericolosamente vicina in circa 30.000 anni.

Tuttavia, un recente studio ha ribaltato questa ipotesi, rivelando che la stella si sta in realtà muovendo a una velocità molto più lenta, circa 83 chilometri al secondo, e potrebbe addirittura allontanarsi da noi. Questa revisione delle stime è stata possibile grazie a una più accurata interpretazione del campo magnetico della stella, che ha un impatto significativo sulle sue linee spettrali.

La magnetizzazione, un fenomeno comune nelle nane bianche, può alterare le linee spettrali in modi complessi, rendendo difficile una lettura precisa. Con questa nuova comprensione, gli astronomi hanno potuto stabilire che la stella non rappresenta una minaccia immediata per il nostro sistema solare.

Insomma, i nostri discendenti tra 30.000 anni potranno dormire sonni tranquilli.