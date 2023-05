È tutto falso: Caligola non ha mai nominato un suo cavallo console

Se ricordi Caligola come un imperatore dal pugno duro, sicuramente lo conoscerai anche per le sue azioni bizzarre e controverse. Come dimenticare la scelta di nominare un cavallo a console? Anche tu avrai dubitato della veridicità di quest’avvenimento, perciò oggi sfateremo questo mito.

Lo stravagante evento ha riempito pagine e pagine di opere storiche e letterarie. Eppure, nonostante sia vissuto il ricordo per così tanti secoli, non ci sono prove concrete che dimostrino l’autenticità di questa vicenda.

Secondo le narrazioni dello storico Svetonio, il despota avrebbe eletto un cavallo perché era stanco del Senato e voleva umiliarlo. Ciononostante, molti studiosi moderni hanno ritenuto il racconto un’invenzione finalizzata a screditare Caligola.

Si fa notare che il tiranno aveva un grande rispetto per i suoi cavalli e li considerava alla stregua dei suoi concittadini. Inoltre, ciò che avrebbe contribuito alla diffusione di questa storia è la notorietà del suo comportamento eccentrico e spesso bizzarro.

Ad ogni modo, la nomina di un cavallo a console sarebbe stata altamente improbabile e contraria alle leggi e alle tradizioni dell'antica Roma. Soprattutto, non ci sono prove storiche che attestino l’effettiva realizzazione dell’impresa.

In conclusione, parrebbe che il malvoluto Caligola sia stato denigrato dalla circolazione della notizia e molti cospiravano a suo svantaggio e ambivano al suo allontanamento.