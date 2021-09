Falso evento di lancio di iPhone 13 si trasforma in una mega truffa in Bitcoin

Un falso evento di lancio, trasmesso in un player simile a quello di YouTube durante il keynote Apple della scorsa settimana, si è trasformato in una mega truffa da 69 mila Dollari in Bitcoin.

La notizia, riportata da ZScaler e ripresa da iMore, sta facendo il giro del web e ha dell'incredibile.

Tutto è iniziato con un canale YouTube che ha tratto in inganno i meno esperti, convincendoli che si trattasse di quello ufficiale Apple dov'era in corso l'evento di lancio dei nuovi prodotti. Per rendere il tutto più credibile, i gestori hanno trasmesso vecchie interviste di Tim Cook con tanto di link ad un sito fasullo (2021.apple.org) dove veniva promesso di raddoppiare la somma di Bitcoin versati tramite un QR Code.

Inutile dire che il promesso raddoppio non è avvenuto ed i Bitcoin versati sono stati trafugati dai malviventi informatici che hanno attirato oltre 16mila spettatori. L'account ha ha incassato 1,48299884 Bitcoin, che al valore attuale equivalgono a 62.572,61 Dollari ma che nel momento in cui sono stati versati hanno fruttato 69mila Dollari circa.

Inutile dire che in situazioni come queste consigliamo di effettuare gli ordini solo attraverso i canali ufficiali o presso i negozi affidabili e conosciuti. Questa mattina intanto sono emerse le prime recensioni di iPhone 13 che hanno lodato il lavoro portato avanti da Apple.