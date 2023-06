Il 'Falso vuoto' è la spettacolare teoria che spiega come finirà l'universo

Gli scienziati cercano di spiegare a lungo come finirà l'universo e per ora ci sono numerose teorie (di cui vi abbiamo anche parlato). Una delle più incredibili, però, è sicuramente la teoria del Falso vuoto.

Un vuoto viene definito come uno spazio con meno energia possibile e si presume coincida con lo stato in cui viviamo. Tuttavia, è possibile che l'universo sia in uno stato di "falso vuoto". In questo scenario, se una piccola regione dell'universo per caso raggiungesse un vuoto ancora più stabile, si creerebbe un effetto a cascata.

Questo "rimbalzo" del vuoto ancora più stabile inizierebbe a diffondersi ovunque nell'universo. Gli effetti potrebbero variare: dalla completa cessazione delle forze fondamentali esistenti, delle particelle elementari e delle strutture che le comprendono, a sottili cambiamenti in alcuni parametri cosmologici, principalmente a seconda della potenziale differenza tra vero e falso vuoto.

Gli scenari in gioco sono tanti: ci sono alcuni teorie dove il falso vuoto è compatibile con la sopravvivenza di strutture come galassie e stelle o anche con la nostra vita, mentre altri implicano la completa distruzione della materia barionica o persino un collasso gravitazionale immediato (dando vita a un nuovo universo).

"È una possibilità così affascinante perché coinvolge qualcosa che accade a livello quantico, la fisica subatomica", ha affermato a IFLScience il la dottoressa Katie Mack del Cosmology and Science Communication at the Perimeter Institute. “Fondamentalmente, c'è un evento di tunneling quantistico, una particella va da un posto all'altro in un certo senso e quando ciò accade innesca una cascata che distrugge il cosmo."