I famigerati 'vermi pazzi' invadono gli Stati Uniti: gli scienziati sono preoccupati

Gli Stati Uniti hanno sicuramente visto molte creature "invadere" i loro territori: dai cosiddetti "calabroni assassini" al fungo mangia pelle che rischiava di decimare le salamandre. Bene, gli esperti devono preoccuparsi ancora una volta, poiché in almeno 15 stati sono stati trovati i "vermi pazzi" del genere Amynthas.

Questi vermi assomigliano ai comuni lombrichi, ma sono solo più piccoli e di colore più scuro. C'è un piccolo problema su queste creature: si riproducono rapidamente, senza compagni e divorano i nutrienti nel terriccio intorno a loro. Il suolo impoverito di nutrienti si erode rapidamente, lasciando poco sostentamento alle piante autoctone o alle altre specie di vermi e funghi.

"Una cosa che abbiamo notato è che questi lombrichi, non solo cambiano la struttura del suolo e le dinamiche dei nutrienti di quest'ultimo, ma in un modo o nell'altro spostano anche altre specie di lombrichi che sono già presenti", ha dichiarato Brad Herrick, un ecologo dell'Università del Wisconsin-Madison.

Queste creature sono subentrate negli Stati Uniti nel 19esimo secolo, facendosi strada attraverso le navi che trasportavano alcune piante. Tuttavia non è chiaro come, esattamente, questi vermi continuino a diffondersi in tutto il paese. Attualmente i ricercatori stanno ancora studiando gli effetti a lungo termine di questi vermi altamente invasivi sulle foreste del Nord America, ma è chiaro che sono nefasti per le altre creature che vivono lì.

Per adesso non c'è alcun modo per controllare la loro diffusione nelle foreste che hanno già infestato.