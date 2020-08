Un famigerato 'calabrone assassino' maschio è stato finalmente catturato negli Stati Uniti

Il Dipartimento dell'Agricoltura dello Stato di Washington (WSDA) ha finalmente catturato un esemplare maschio di calabrone assassino, chiamato ufficialmente col nome di calabrone gigante asiatico. Il primo del suo genere trovato negli Stati Uniti.

La cattura è stata un po' una "sorpresa", poiché i maschi della specie in genere sono ancora in letargo in questo periodo dell'anno, emergendo solo a fine estate e all'inizio dell'autunno per cercare cibo e sostenere la regina fino all'anno successivo. "Intrappolare un calabrone gigante asiatico maschio a luglio è stata inizialmente una sorpresa", ha dichiarato in un comunicato stampa questa settimana Sven Spichiger, l'entomologo dell'agenzia.

"Ma un ulteriore esame e la consultazione con esperti internazionali hanno confermato che alcuni maschi possono effettivamente emergere all'inizio della stagione". L'esemplare è stato catturato vicino a Custer, Washington il 29 luglio. La stessa area in cui le autorità hanno trovato una regina morta all'inizio di quest'anno.

Gli scienziati stanno ancora cercando di capire come i calabroni assassini, originari dell'Asia orientale e sud-orientale, siano arrivati ​​in Nord America. Potrebbero essere arrivati, molto probabilmente, attraverso delle navi da carico. Gli avvistamenti di esemplari morti hanno sono iniziati per la prima volta nel 2019 in tutto lo Stato di Washington nordoccidentale e in Canada.

Il problema con questi calabroni è, principalmente, uno: rappresentano una minaccia senza precedenti per le api mellifere. Gli apicoltori negli Stati Uniti hanno perso oltre il 40% delle loro colonie negli ultimi anni a causa di fattori ambientali e non hanno bisogno di un'altra minaccia che rischi di sterminare le loro creature.

Quale sarà il prossimo passo? Intrappolare un calabrone vivo, rintracciare il suo nido e sterminare l'intera colonia prima della fine di settembre.