Famiglia Marinelli: una sola dinastia, 26 generazioni e oltre 1000 anni di campane

Da oltre 10 secoli, ad Agnone, in Molise, vive una famiglia di artigiani che si diletta nella realizzazione di straordinarie campane: i Marinelli. I fratelli Pasquale e Armando Marinelli sono “solo” la ventiseiesima generazione di una dinastia che realizza campane fin dal Medioevo.

L’aspetto più interessante del loro lavoro è che, mentre il mondo fa le corse per digitalizzare ogni cosa, i Marinelli usano le stesse tecniche e gli stessi modelli di circa mille anni fa, in quanto tramandati di padre in figlio. Le campane dei Marinelli sono fatte in bronzo, il quale viene sciolto a 1.200° Celsius e versate in uno stampo di argilla e cera. Sulla superficie, invece, i disegni e le scritte che la personalizzano e la decorano vengono incisi a mano.

Le campane targate Marinelli sono richieste in tutto il mondo, commissionate da comunità, personalità illustri e chiese. Tra le loro opere più famose va annoverata quella del Giubileo del 2000, donata a Papa Giovanni Paolo II e collocata nei Giardini Vaticani. Pesa circa 5 tonnellate, ha una circonferenza di 6 metri ed è costata 21 milioni di euro.

Nonostante i grandi traguardi, i Marinelli non hanno intenzione di adagiarsi sugli allori e hanno obiettivi molto ambiziosi! Secondo Armando, infatti, non sarebbe impossibile vedere una delle loro campane suonare sulla luna.