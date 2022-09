Quanto vale la famiglia reale? Le cifre sono da capogiro

Su tutti i giornali ultimamente si sente parlare della famiglia reale a causa della morte della regina Elisabetta II, passata a miglior vita l'8 settembre. Proprio ieri sono stati celebrati i funerali dell'ex regnante che è stata seppellita all'interno di una bara di piombo a Windsor con Filippo.

Una domanda potrebbe esservi sorta in questo periodo: quanto vale la famiglia reale e quanto vale il loro patrimonio? I reali sono bravi a mantenere la loro privacy e il loro vero patrimonio netto non è mai stato reso pubblico, mentre alcuni rapporti affermano addirittura che la regina abbia fatto pressioni per mantenere la sua ricchezza privata nascosta al paese, così come riporta il Guardian.

Quello che sappiamo è che al momento della sua morte la regina possedeva beni per circa 500 milioni di dollari. Questa somma viene calcolata dal valore dei suoi beni personali, che includono immobili, investimenti, arte, gioielli e perfino una delle migliori collezioni di francobolli del mondo. Al momento della sua dipartita, i beni dell'ex regnante passeranno al re Carlo III.

Altro discorso (e altre cifre) va fatto per l'impresa di famiglia, la "The Royal Firm" che vale circa 28 miliardi di dollari (24 miliardi di sterline) che si occupa di retribuire ogni membro dei congiunti reali. Il patrimonio netto combinato di tutti i loro membri si attesta a circa 77 miliardi di dollari (circa 67 miliardi di sterline) a partire dal 2017.

Si stima che la famiglia reale guadagni circa 1,9 miliardi di dollari (1,7 miliardi di sterline) all'anno per l'economia del Regno Unito e che costino a ogni cittadino del regno circa 4,50 sterline all'anno in tasse.