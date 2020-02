La famosa 'galassia Sombrero' potrebbe aver avuto un passato molto turbolento

La Galassia Sombrero, distante 29 milioni di anni luce da noi, ha un diametro di 50.000 anni luce e una massa pari a 800 miliardi di masse solari. Nuovi dati del telescopio spaziale Hubble suggeriscono che il "bordo" regolare e stabile del disco della galassia potrebbe nascondere un passato turbolento.

Le ultime osservazioni della galassia hanno mostrato solo una piccola frazione di stelle più vecchie e povere di metalli nell'aureola, oltre a un'inaspettata abbondanza di stelle ricche di metallo che si trovano solo nel disco. Queste caratteristiche possono essere spiegate da alcune fusioni galattiche, sebbene il "Sombrero" non mostri alcuna prova di eventi del genere.

"Le misurazioni della metallicità di Hubble sono un'altra indicazione del fatto che il Sombrero abbia molto da insegnarci sull'assemblaggio e l'evoluzione delle galassie." All'interno della struttura cosmica c'è un'inspiegabile abbondanza di stelle ricche di elementi pesanti e una mancanza di stelle povere di ferro che è comune trovare in grandi galassie come questa.

Così il team ha condotto delle simulazioni per capire l'origine di questa struttura, scoprendo che "il Sombrero" potrebbe aver subito importanti fusioni diversi miliardi di anni fa. Tuttavia, l'aspetto della galassia non mostra le cicatrici di questi eventi estremi. Il team dietro la ricerca vuole condurre più osservazioni di questo incredibile luogo in futuro, grazie al Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST), che avrà un campo visivo 100 volte superiore di quello di Hubble, e al James Webb Space Telescope, che osserverà il cosmo negli infrarossi.