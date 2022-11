Questa famosa mummia trovata nel ghiaccio non è così unica, dopotutto

Il 19 settembre 1991 degli escursionisti in Trentino-Alto Adige, ai piedi del ghiacciaio del Similaun, riportarono per la prima volta in assoluto la scoperta della mummia Ötzi, chiamata anche Mummia del Similaun, uomo del Similaun o uomo dell'Hauslabjoch, che ha continuato a sorprendere gli archeologi per anni.

I resti erano unici, o almeno così si pensava. Questo perché Ötzi venne congelato in un ghiacciaio subito dopo essere stato colpito a morte da una freccia. In questi 30 anni l'uomo di 5.000 anni fa ci ha rivelato i suoi segreti: sappiamo cosa indossava, quali tatuaggi e piercing aveva, qual è stato il suo ultimo pasto e abbiamo ricreato persino il tono della sua voce.

Tuttavia, in un nuovo studio, dei ricercatori affermano che, se davvero l'uomo del Similaun fosse stato congelato per tutto questo tempo, sarebbe stato conservato meglio. Invece, solo la sua metà inferiore è ancora in perfette condizioni, mentre la pelle nella parte posteriore del collo si è sfaldata con il tempo e ha esposto l'osso cranico.

Insieme ad Ötzi (che potrebbe aver visto le Alpi prive di ghiaccio) è stato anche trovato un manufatto che si pensava si fosse danneggiato quando l'uomo era in vita, ma gli esperti hanno concluso che le possibilità che possa essersi danneggiato proprio all'interno del ghiacciaio sono molto alte, specialmente se quest'ultimo si è ripetutamente sciolto e ricongelato. "Questa prova suggerisce fortemente che la parte superiore del corpo sia stata esposta in diverse occasioni prima della scoperta del 1991", scrivono gli addetti ai lavori nella rivista The Holocene.

"Durante le calde estati, Ötzi e i suoi manufatti sono stati probabilmente esposti periodicamente nei 1.500 anni successivi alla sua morte", sostiene l'archeologo Lars Pilø del Dipartimento dei Beni Culturali presso il Consiglio della contea di Innlandet in Norvegia. Ciò significa, in poche parole, che questo tipo di mummificazione potrebbe essere più comune di quanto si pensasse in precedenza.



Dobbiamo solo trovarle.