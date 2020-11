Quale famosa opera non è presente nel museo del Louvre di Parigi?

Tutti sicuramente conoscerete il famosissimo museo del Louvre di Parigi, ma non tutti sapranno tutte le opere che sono presenti al suo interno... ovviamente, sono tantissime! Tuttavia, molti spesso confondono le opere che si trovano tra le sue immense sale, ecco quindi i dipinti non presenti all'interno del famosissimo museo.

Ad esempio, non può essere trovata la stele di Rosetta, risalente al 196 a.C., che dal 1802 si trova al British Museum di Londra (con ingresso gratuito per tutti). Così come vi abbiamo già raccontato, infatti, il monumento, che pesa oltre 750 chilogrammi, è stato essenziale per la conoscenza moderna dei geroglifici egizi. Al tempo fu utilizzato come manufatto pubblico, infatti, i sacerdoti vi incisero un vera e propria lode al faraone Tolomeo V.



Lo stesso vale per il "Guernica", un grande dipinto a olio su tela del 1937 dell'artista spagnolo Pablo Picasso. Stiamo parlando di una delle opere più note di Picasso, considerata da molti critici d'arte come uno dei dipinti contro la guerra più toccanti e potenti della storia. Attualmente si trova infatti nel Museo Reina Sofía di Madrid.



Anche la "Nascita di Venere", il famoso dipinto di Sandro Botticelli, non si trova nel museo parigino. L'opera è attualmente conservata nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Il dipinto viene inevitabilmente discusso con l'altra fatica di Botticelli, la Primavera. Sono tra i dipinti più famosi al mondo e icone del Rinascimento italiano.