Una famosa teoria di Sigmund Freud è stata definitivamente smentita

Sigmund Freud è considerato da molti il padre della psicoanalisi, anche se oggi alcune sue teorie sono state smentite da numerosi studi scientifici. Recentemente, una nuova ricerca ha confutato una famosa idea freudiana secondo cui le persone di successo siano condannate all'infelicità.

Lo studio ha dimostrato che le persone in carriere di successo sono felici o anche più felici degli altri. Mentre alcuni possono soffrire di una maggiore pressione, derivante molto probabilmente dalla paura di sbagliare vista la posizione ricoperta, la persona media esaminata nel documento potrebbe trovarsi molto bene.

Freud non fu l'unico a notare questo fenomeno percepito, e molti psicanalisti affermavano di come le persone al vertice della loro carriera spesso cadessero in tendenze autodistruttive o malattie mentali a causa dei frutti del loro stesso successo. L'idea si è molto diffusa anche e soprattutto a causa del degrado di alcune celebrità, che diventano spesso vittime dell'abuso di sostanze, e di uomini di affari che riportano i pesanti fardelli della loro posizione (e da questo punto di vista andare dallo psicologo è importantissimo!).

Non è sempre così: la nuova ricerca suggerisce che questo potrebbe essere stato solo il caso di una minoranza a cui è stata data voce. Così i ricercatori hanno esaminato tre gruppi di 1.826 persone e hanno confrontato tra loro i soggetti con carriere eccezionali e quelli con carriere più tipiche. Si è scoperto che coloro che avevano carriere di grande successo erano felici e in salute - spesso di più - rispetto ai loro coetanei.

Gli scienziati, inoltre, hanno scoperto che le carriere non influivano sulle relazioni interpersonali o sul benessere psicologico. “Entrambi gli studi hanno rilevato che carriere di eccezionale successo non erano associate a fragilità medica, disadattamento psicologico e relazioni interpersonali e familiari compromesse; semmai, nel complesso, le persone con carriere di eccezionale successo stavano meglio dal punto di vista medico e psicologico", scrivono infine gli autori.

A proposito, visto l'argomento: ma i soldi fanno la felicità? Uno studio ha cercato di scoprirlo.