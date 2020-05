Il famosissimo quadro 'L'urlo' di Munch si sta deteriorando, ecco perché

Il famosissimo quadro del pittore norvegese Edvard Munch, "L'urlo", si sta inevitabilmente deteriorando. Dal 2006, infatti, questa iconica opera d'arte è stata raramente esposta perché i pigmenti al solfuro di cadmio del dipinto sono molto fragili. Le pennellate con questo colore si sono sbiadite e la vernice nel lago si sta sfaldando.

Per prevenire ulteriori decadimenti, il Munch Museum di Oslo ha conservato quasi sempre il quadro in deposito, sotto un'illuminazione attentamente controllata e con circa il 50% di umidità. Adesso, un'analisi chimica del dipinto mostra che l'umidità è la ragione principale del deterioramento, mentre la luce gioca solo un ruolo minore, secondo la chimica Letizia Monico e i suoi colleghi del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Perugia.

I ricercatori hanno analizzato i microscopici fiocchi di vernice del quadro insieme a campioni di vernice con composizione chimica simile che sono stati artificialmente invecchiati in laboratorio. Test a raggi X dei campioni di vernice hanno rivelato tracce di solfato di cadmio, un prodotto della decomposizione del solfuro di cadmio, in delle chiazze di vernice dell'opera.

Il solfato di cadmio si presentava anche in vernici invecchiate artificialmente che erano esposte ad almeno il 95% di umidità sia nella luce che nell'oscurità, ma campioni simili esposti alla luce con un'umidità del 45% non mostravano segni di decadimento. Ciò suggerisce che l'umidità sia il principale colpevole dell'invecchiamento de "L'urlo" e sebbene il dipinto possa andare bene in condizioni di luce normale, dovrebbe essere mantenuto ad almeno il 45% di umidità.

Grazie a questa nuova scoperta altri dipinti potranno essere preservati al meglio, come le opere di Matisse e van Gogh, che contengono pigmenti in decomposizione al solfuro di cadmio. Tuttavia, ogni quadro è un paesaggio chimico unico e complesso, quindi le strategie di conservazione devono essere elaborate caso per caso, afferma infine Monico.