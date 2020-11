Il famosissimo segnale 'Wow!', captato dallo spazio, potrebbe essere stato identificato

Il 15 agosto 1977, mentre l'astronomo Jerry R. Ehman era intento ad analizzare i dati provenienti dal Big Ear Radio Observatory, si accorse di un segnale che lasciava intendere una provenienza esterna alla Terra e al Sistema Solare. Il messaggio modulava la frequenza dell'idrogeno e gli scienziati dell'epoca pensavano fosse un messaggio alieno.

Il "Wow!" venne scritto proprio dall'astronomo Jerry R. Ehman stesso, poiché rimase sbalordito della scoperta. Negli anni si sono fatte le dovute speculazioni, ovviamente cercando di dare una risposta concreta sulle origini del messaggio, cercando di scartare l'opzione "extraterrestre". Nonostante le possibili spiegazioni, il messaggio non si è mai ripetuto.

Fino a poco tempo fa il segnale rimaneva inspiegabile... almeno fino ad oggi. Alberto Caballero, un astronomo dilettante, potrebbe avere le risposte che gli scienziati cercano da anni. Tutto questo utilizzando la più completa e dettagliata mappa dell'Universo - creata grazie allo sforzo dell'Agenzia spaziale europea con il satellite Gaia.

Caballero ha cercato stelle simili al Sole tra le migliaia che sono state identificate nella zona del cosmo in cui è stato captato per la prima volta il segnale. La ricerca ha restituito un solo candidato: 2MASS 19281982-2640123. Questa stella si trova nella costellazione del Sagittario a una distanza di 1800 anni luce. È un "gemello" del nostro Sole, con la stessa temperatura, raggio e luminosità.

Ci sono molte stelle in questa regione del cielo che sono troppo scure per essere incluse nel catalogo e uno di questa potrebbe essere la fonte del segnale Wow. Il prossimo passo per esserne sicuri? Secondo Caballero, in primis dobbiamo cercare tracce di esopianeti intorno alla stella, mentre le future osservazioni del satellite Gaia potrebbero darci ancora più informazioni.