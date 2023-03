Famoso astronomo è sicuro che viviamo all'interno di un multiverso

Il cosmologo e astrofisico di Cambridge Martin Rees, in un nuovo articolo sulla rivista The Conversation, ha notato che il Big Bang potrebbe non essere così unico come crediamo che sia. Se se ce ne fossero altri simili, afferma l'esperto sull'articolo, potremmo dimostrare che il multiverso esista realmente.

"In definitiva non sappiamo se ci sono altri Big Bang", ha scritto l'astronomo del Regno Unito. "Ma non sono solo metafisica. Un giorno potremmo avere motivi per credere che esistano." La mancanza di osservazione di altri Big Bang non preclude la teorizzazione, per esempio, di ciò che accade all'interno dei buchi neri.

"Non possiamo osservare l'interno dei buchi neri, ma crediamo a ciò che dice il fisico Roger Penrose su ciò che accade lì", ha aggiunto. Penrose ha postulato che i buchi neri abbiano una punta conica all'interno che, una volta raggiunta, induce una singolarità oltre la quale non può esistere alcuna materia.

Perché credere a questo e non alla possibilità che il multiverso sia reale? Certo, i buchi neri li abbiamo visti e sappiamo per certo che esistono, mentre la teoria del multiverso è - come dice la parola stessa - solo un'idea che è estremamente difficile, se non impossibile, da verificare o studiare. Quindi sì, attualmente (e molto probabilmente in futuro) il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco.