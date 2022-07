Famoso chef si rifiuta di far mangiare gratis un'influencer: 'sono degli scrocconi'

E’ davvero singolare quanto avvenuto in Messico dove lo chef Edgar Nunez, uno dei più famosi del Sud America, ha avuto da ridire sul comportamento di un’influencer che gli aveva offerto pubblicità ad uno dei suoi locali in cambio di un pasto gratis.

Lo chef, però, non ha apprezzato ed attraverso il suo account ufficiale Twitter ha condiviso l’intera conversazione, etichettando gli influencer come “scrocconi internazionali”.

Nel primo messaggio l’influencer lo informa che “sarò in Messico alla fine del mese insieme al mio ragazzo, e mi piacerebbe capire se è possibile organizzare uno scambio pubblicitario dove io consiglio il tuo ristorante e mostro i tuoi servizi sul mio Instagram, in cambio di un pasto per due. Sarebbe un onore lavorare con me”. L’influencer colombiana, a dire la verità, non è nemmeno tra le più famose ed ha solo 82mila follower su Instagram, e probabilmente anche questo è uno dei motivi per cui Nunez ha rifiutato il progetto.

Dopo che la questione è diventata virale, la stessa ragazza ha chiarito la sua posizione su Instagram: “non ho scritto allo chef ma al ristorante, in quanto convinta fosse una buona opportunità. Molti creatori di contenuti ci pagano per pubblicizzare i loro servizi, e se ho offeso lo chef mi scuso”.

Intanto, in Italia l’ultimo influencer-superstar è il signor Ivano, l'addetto alla sicurezza del concerto di Fedez.