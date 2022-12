Questo famoso dinosauro erbivoro discende da un antenato mangiatore di carne

È facile (e corretto) immaginare che i dinosauri siano stati gli esseri viventi più grandi vissuti sul nostro pianeta; tuttavia, la categoria dei sauropodi è l’effettiva detentrice del primato. Basti pensare che nella “scuderia” di questo gruppo c’è il Brontosauro, il Patagotitan e il Diplodoco.

Questi tre titani hanno raggiunto le loro enormi dimensioni con una dieta vegetale, ma pare che siano, in realtà, discendenti da mangiatori di carne, secondo questo nuovo studio pubblicato su Science Advances.

Gli autori dell’Università di Bristol, che sono stati guidati dal dottor Antonio Ballell, hanno tentato di decifrare il segreto delle loro straordinarie caratteristiche fisiche analizzando i teschi e denti di esemplari risalenti al periodo Triassico. Normalmente, per analizzare la dieta di un animale (anche antico) ci si sofferma sul contenuto dello stomaco o dagli escrementi fossilizzati, ma la documentazione non è tale da poter tirare le somme. Per fortuna, anche i denti sono uno specchio dell’alimentazione di una creatura e gli scienziati si sono soffermati sulla morfologia di questi.

“La forma generalizzata del dente carnivoro è affilata e appuntita”, osserva il documento; “Adatto a perforare e tagliare tessuti duttili e deformabili come la carne dei vertebrati, mentre il dente erbivoro medio è smussato e a cuspide per propagare fratture in materiali più duri come i tessuti vegetali”.

“Le nostre analisi rivelano che gli ornitischi (il gruppo che comprende molte specie erbivore, come i dinosauri con le corna, gli anchilosauri corazzati e i dinosauri dal becco d'anatra) si sono sviluppati come onnivori”, ha affermato la professoressa Emily Rayfield di Bristol, autrice della ricerca. “E un'altra scoperta interessante è che i primi sauropodomorfi, antenati dei sauropodi vegetariani dal collo lungo, come Diplodocus, erano carnivori”.

In conclusione, la supposizione che vede la totalità dei primi dinosauri come carnivora sembra esser accreditata; ergo, i sauropodi mangia-piante devono aver avuto geni macellai nel loro DNA.