Il famoso 'effetto farfalla' sembra non esistere nel mondo quantistico

Il famoso "effetto farfalla" del viaggio nel tempo potrebbero essere un problema solo della fantascienza, visto che i fisici, grazie a un nuovo esperimento, hanno motivo di credere che in un panorama quantistico questo effetto potrebbe non rappresentare alcun problema.

L'effetto farfalla è una teoria che afferma quanto segue: se si cambiano anche eventi minimi appartenenti al passato, in un ipotetico viaggio nel tempo ad esempio, questi eventi apparentemente insignificanti possono avere peso nel futuro, con cambiamenti sostanziali. Così, una coppia di fisici del Los Alamos National Laboratory negli Stati Uniti ha creato una simulazione utilizzando un computer quantistico IBM-Q. "Su un computer quantistico, non c'è alcun problema a simulare l'evoluzione opposta nel tempo o simulare l'esecuzione di un processo all'indietro nel passato", dichiara il fisico teorico Nikolai Sinitsyn.

Nulla "alla Matrix", si tratta invece di una piccola simulazione costituita da stati quantistici correlati ed è sufficiente per i ricercatori per riprodurre eventi con piccoli cambiamenti. "Quindi possiamo effettivamente vedere cosa succede con un mondo quantistico complesso se viaggiamo indietro nel tempo, aggiungiamo piccoli danni e ritorniamo. Abbiamo scoperto che il nostro mondo sopravvive, il che significa che non c'è alcun effetto farfalla nella meccanica quantistica", afferma Sinitsyn.

La teoria dell'effetto farfalla, quindi, non è importante nel mondo quantistico, poiché eventuali danni apportati in un sistema quantistico possono essere causa solo di piccoli ed insignificanti cambiamenti locali nel presente. La scoperta potrebbe avere alcune applicazioni interessanti nei futuri sistemi quantistici.