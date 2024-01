Famoso effetto della meccanica quantistica non sembra esistere dopo tutto

Nella meccanica quantistica esiste un fenomeno noto come l'effetto del Gatto di Cheshire quantistico (sì, ci sono molti gatti nella fisica), che prende il nome dal famoso personaggio di "Alice nel Paese delle Meraviglie" capace di scomparire lasciando solo il suo sorriso, potrebbe non essere reale come inizialmente pensato.

L'effetto suggerisce che una particella possa essere separata dalle sue proprietà e viaggiare su percorsi diversi ed è stato a lungo considerato uno degli esempi più strani e affascinanti del comportamento quantistico. Tuttavia, una nuova ricerca sostiene che ciò che è stato osservato in precedenza potrebbe non essere ciò che effettivamente accade.

In meccanica quantistica, le osservazioni influenzano l'esperimento, portando a risultati che variano a seconda che l'esperimento sia osservato o meno. I ricercatori ritengono che la configurazione del test del Gatto di Cheshire quantistico produca l'effetto apparentemente paradossale, ma che questo scompaia quando viene adottato un diverso ordine di misurazioni.

Jonte Hance, ricercatore presso l'Università di Hiroshima e l'Università di Bristol, e Holger Hofmann, professore all'Università di Hiroshima, hanno esplorato questa ipotesi, scoprendo che le misurazioni sono fondamentali per produrre l'effetto. La contestualità è un concetto cruciale in meccanica quantistica e porta a sistemi quantistici che possono apparire radicalmente diversi e persino incompatibili tra loro, a seconda delle misurazioni effettuate.

La causa della contestualità è sconosciuta, ma il team ha voluto indagare utilizzando l'esperimento del Gatto di Cheshire quantistico. Hanno scoperto che i risultati originali dell'esperimento emergono solo se si combinano i risultati di diverse misurazioni in un modo molto specifico, ignorando il cambiamento legato alla misurazione.

A proposito, vi ricordiamo che quantistico non vuol dire fantascientifico.