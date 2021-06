Il famoso fisico Carl Sagan faceva uso di cannabis e in un 'saggio segreto' la elogia

Carl Sagan è stato un astronomo, un divulgatore scientifico e un autore di fantascienza statunitense. Durante la sua carriera è stato molto proficuo, diventando ben presto un punto di riferimento tra scienza e pubblico. Nel corso della sua vita Sagan pubblicò più di 600 articoli scientifici e di divulgazione scientifica.

Meno noto è il suo "saggio segreto" del 1969 che descriveva la sua storia personale di uso di marijuana. Il resoconto appare nel libro del 1971 "Marihuana Reconsidered" del dottor Lester Grinspoon, uno psichiatra di Harvard che divenne uno dei principali sostenitori della legalizzazione della marijuana.

Sagan scrisse un saggio sotto lo pseudonimo di "Mr. X" e la sua vera identità uscì fuori solo dopo la sua morte nella biografia "Carl Sagan: A Life". C'è da dire che molti sospettavano che dietro lo pseudonimo ci fosse il fisico, ma la conferma ufficiale arrivò nel libro. Sagan era solo un consumatore occasionale di marijuana, ma descrive come quest'ultima abbia arricchito la sua vita, sia superficialmente che profondamente.

"L'esperienza della cannabis ha notevolmente migliorato il mio apprezzamento per l'arte, un argomento che non avevo mai apprezzato molto. La comprensione dell'intento dell'artista che posso raggiungere quando fumo a volte si trasferisce a quando sono 'sobrio'. Questa è una delle tante frontiere umane che la cannabis mi ha aiutato ad attraversare. Ci sono state anche alcune intuizioni relative all'arte, non so se siano vere o false, ma è stato divertente formularle", scriveva Sagan.

Il fisico, tra mille e più aneddoti, conclude il suo saggio parlando della depenalizzazione della cannabis, che sembra ritenere inevitabile. "L'illegalità della cannabis è oltraggiosa", conclude, "un impedimento al pieno utilizzo di una droga che aiuta a produrre serenità e intuizione, la sensibilità e la fratellanza così disperatamente necessarie in questo mondo sempre più pazzo e pericoloso".

Non solo Sagan, anche i vichinghi potrebbero aver fatto uso di marijuana, mentre gli effetti benefici della sostanza vengono scoperti giorno dopo giorno.