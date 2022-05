Il famoso fisico Neil DeGrasse Tyson ci spiega come finirà la Terra e l'Universo

Neil deGrasse Tyson è un grande fisico, famoso in tutto il mondo grazie al suo lavoro di divulgazione scientifica. Oltre ad aver partecipato a numerosi programmi televisivi, Neil ha una laurea in fisica ad Harvard, un dottorato di ricerca in Astrofisica e ha partecipato attivamente nelle questioni del mondo scientifico.

Qualche tempo fa, l'astrofisico è apparso in "The Late Show with Stephen Colbert" per promuovere il suo ultimo libro. Quest'ultimo si concentra sulle grandi domande sull'universo e del ruolo di noi esseri umani al suo interno. Una grande domanda è stata fatta proprio dal conduttore del Late Show, che ha chiesto al fisico come finirà, un giorno, il nostro pianeta.

La risposta non si è sicuramente fatta attendere e, come ben sappiamo, la Terra - a causa dell'espansione del Sole tra qualche miliardo di anni - diventerà così calda che si trasformerà in una palla di fuoco. Gli scienziati sanno benissimo come finirà Gaia, per questo Neil ha deciso di mettere "più carne sul fuoco" durante la sua conversazione.

Come finirà l'Universo? Tyson è un fan della teorie del "Big Rip", ovvero sull'espansione cosmica. Secondo quest'ultima l'universo sta continuando ad espandersi dopo il "Big Bang" e tutta l'energia e la materia al suo interno sono rimaste costanti. Man mano che avviene l'espansione, però, la materia diventa più sottile.

Alla fine, questa espansione continuerà fino a quando non "strapperà" o separerà le nostre molecole e gli atomi che costituiscono tutto, compreso il tessuto stesso dello spazio e del tempo. Insomma, sicuramente una teoria catastrofica, come tutte quelle che parlano della morte del nostro Universo.