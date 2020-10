Questo famoso geyser 800 anni fa ha 'smesso di funzionare' e potrebbe farlo di nuovo

Uno dei geyser più famosi al mondo è l'Old Faithful. Le sue eruzioni durano dal minuto e mezzo fino ai cinque minuti, arrivando a sparare getti d'acqua bollente alti tra i 30 e i 55 metri con un volume d'acqua variabile tra 14.000 e 32.000 litri. Puntuale come un orologio svizzero, il geyser erutta a intervalli di 65-92 minuti.

L'Old Faithful, però, non è stato sempre così puntuale e, molto tempo fa, il getto d'acqua ha smesso di funzionare del tutto. Anche lo stesso intervallo tra le eruzioni è cambiato notevolmente, passando da circa 60-65 minuti negli anni '50 a circa 90-94 minuti dal 2001. Per quale motivo? Gli esperti hanno cercato delle risposte.

Il luogo intorno al geyser è arido e privo di alberi. Quest'ultimi non crescono in questi luoghi, poiché il diluvio e gli schizzi costanti dello scarico bollente e alcalino sarebbero incompatibili con la germinazione e la crescita delle piantine. Tuttavia, uno studio ha suggerito che, almeno una volta, le eruzioni del geyser si sono attenuate per un po' e gli alberi sono cresciuti.

Quando è avvenuto tutto questo? Tra il 1233 e il 1362 dopo Cristo. A causare l'interruzione del getto d'acqua potrebbe essere stata la siccità, dove precipitazioni ridotte e una minore fornitura di acqua sotterranea avrebbero chiuso i "rubinetti" del geyser. I dati sugli anelli degli alberi locali hanno confermato questo evento, derivanti da condizioni gravi durante un episodio noto come "Periodo caldo medievale".

Questo "è il momento in cui abbiamo cose come l'uva che cresce nel nord dell'Inghilterra e una perdita di ghiaccio marino che ha permesso alle persone di scoprire la Groenlandia", spiega la paleoclimatologa Cathy Whitlock della Montana State University, non coinvolta nello studio. I collegamenti trovati dal team non si limitano a colmare le lacune nella cronologia storica dell'Old Faithful. Potrebbero anche indicare variazioni di eruzione dei geyser in futuro, poiché il mondo diventa sempre più caldo e secco di fronte ai cambiamenti climatici.