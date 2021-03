Il famoso idolo di Šigir potrebbe essere ancora più antico di quanto si pensasse

La famosissima struttura in legno, denominata idolo di Šigir, sembra in realtà essere molto più antica di quanto si credeva dopo che un nuovo studio l’ha datata a più di 10.000 anni fa.

Più si guarda indietro nel tempo, meno reperti archeologici si rivelano ai nostri occhi. Il tempo, infatti, degrada e distrugge con estrema facilità i reperti archeologici composti utilizzando risorse naturali. Da questo punto di vista, quindi, risalta per importanza il famoso idolo di Šigir. Questa scultura in legno rappresenta una figura antropomorfa con vari volti e termina con un viso intagliato. I 10 pezzi che formano questo idolo di legno sono stati trovati nel 1890, tra gli Urali, in Russia. La scultura è stata datata solamente nel 1990 ed il risultato ha sorpreso gli scienziati perché risultava essere stata creata ben 9.750 anni prima.

Una seconda datazione del reperto archeologico, questa volta effettuata nel 2018, ha portato ancora più indietro le lancette dell’orologio a ben 11.600 anni fa. Con una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Quaternary International, scienziati tedeschi e russi hanno scoperto che l’idolo è ancora più antico di quanto si pensava, facendo risalire la sua costruzione a circa 12.250 anni fa. L’idolo di Šigir è stato scolpito a partire dal larice e gli scienziati sono riusciti a contare persino gli anelli, l’età che aveva l’albero quando è stato intagliato, ovvero 159 anelli. Il fatto che questa struttura in legno non sia scomparsa dall’inesorabile incedere dei millenni è dovuto ad una fortuita congiunzione di fattori: l’idolo è stato infatti preservato all’interno di un ambiente acido ed anaerobio che lo ha preservato, praticamente intatto, fino ai giorni nostri.

Nonostante non si sappia l’utilizzo che i nostri antenati facevano dell’idolo, si può però inquadrarlo nel periodo storico: l’idolo è stato intagliato al termine dell’era glaciale, un periodo di forte cambiamento climatico. Altra cosa che gli archeologi sottolineano è come, già allora, fosse presente una certa conoscenza e capacità nell’intagliare e modellare figure e di come i nostri antenati dovessero avere avuto, già all’epoca, una vita spirituale molto ricca e complessa.

Credit immagini: Terberger et al.