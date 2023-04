Questo famoso modello matematico di Alan Turing ha sempre avuto ragione

Tutti conosceranno Alan Turing come il padre dei computer moderni, ma dovete sapere che era anche un bravissimo matematico. Pensate, infatti, che un modello matematico proposto per la prima volta dall'uomo 71 anni fa potrebbe essere stato finalmente confermato con un modo molto particolare: semi di chia che germogliano in laboratorio.

Nel 1952 Turing suggerì che i modelli in natura si verificano a causa di una reazione chimica tra due sostanze omogenee. Questo modello venne descritto nel suo unico articolo pubblicato mentre lavorava all'Università di Manchester e certi "pattern" possono essere visti in numerose specie vegetali e animali, dalle strisce bianche e nere di una zebra alla crescita dell'erba a chiazze.

Dei ricercatori hanno recentemente testato questo modello distribuendo dei semi di chia in modo uniforme in otto vassoi separati, utilizzando diversi metodi di semina, annaffiandoli quotidianamente e applicando tre diversi parametri di crescita ai semi. Entro una settimana, i ricercatori hanno iniziato a vedere emergere modelli simili a quelli che si trovano in ambienti naturali, come nei campi o sulla pelliccia di un animale.

"I modelli di Turing sono tutti intorno a noi in natura e devi solo sapere dove cercare", ha affermato Natascia Ellison, ecologista matematica presso la Mississippi State University (che non è stata coinvolta nello studio). "I modelli di Turing sono visti nella vegetazione di tutto il mondo. È fantastico vederli ricreati in ambienti di laboratorio."

Gli scienziati dietro lo studio hanno presentato i loro risultati all'American Physical Society del 7 marzo a Las Vegas e la ricerca non è stata sottoposta a peer review, anche se il prossimo obiettivo da parte dei ricercatori è proprio questo.