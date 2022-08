Un famoso museo perderà la carcassa di questo maestoso animale

Un museo inglese sta per perdere la carcassa di un alligatore e i resti di altri animali che hanno fatto la fortuna della mostra per più di 50 anni. La collezione del conservazionista Charles Waterton si trova, per il momento, al Wakefield Museum dal 1967.

I dirigenti dello Stonyhurst College, veri titolari dei resti animali esposti nel museo, hanno chiesto la restituzione della collezione. Waterton, un ambientalista ed esploratore vittoriano, è nato a Wakefield e ha studiato al Lancashire College.

Ha costruito la prima riserva naturale al mondo nella sua casa di Walton ed è noto come un abile tassidermista, ovvero un preparatore di animali impagliati. Il rettile enorme, che è stato catturato durante uno dei suoi viaggi in Sud America, è esposto sotto un pavimento di vetro del museo e rappresenta da tempo una delle principali attrazioni del Wakefield Museum.

Il consigliere Michael Graham, membro del gabinetto per la cultura del Consiglio di Wakefield, ha dichiarato: "Siamo stati molto fortunati ad avere in prestito questa fantastica collezione di oggetti dallo Stonyhurst College negli ultimi 50 anni”.

Il Consiglio ha affermato che il contributo di Waterton alla storia della fauna continuerà a essere raccontato, ma altrove, spiega il Local Democracy Reporting Service. Kevin Trickett, presidente della Wakefield Civic Society, crede che la perdita della collezione sia da interpretare come un'opportunità per esplorare altre aree della storia della città.

"Abbiamo bisogno di un museo che ci dica di più su Wakefield. Abbiamo una grande eredità di miniere, corsi d'acqua e lanifici e ci sono molte cose in deposito che raramente si vedono in un museo".

La collezione rimarrà al museo fino alla fine dell'anno prima di trasferirsi a Stonyhurst dove sarà ospitata in una nuova galleria presso la scuola, vicino a Clitheroe.