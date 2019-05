Il famoso 'Nono Pianeta' potrebbe non esistere, gli scienziati hanno un'altra teoria

Da qualche parte nei meandri più esterni del Sistema Solare, sta accadendo qualcosa di strano. Alcuni oggetti orbitano in un modo totalmente differente da tutto il resto, e non conosciamo ancora il reale motivo.

Un'ipotesi molto diffusa riguarda l'esistenza di un oggetto chiamato "Il nono pianeta" o Pianeta X, che potrebbe modificare le orbite di questi oggetti celesti. Gli astronomi, cercano da tantissimo tempo questo famigerato pianeta, ma non si trova in alcun modo.

Invece del Pianeta X però, queste strane ondulazioni orbitali dei TNO (oggetti transnettuniani, corpi celesti appartenenti al sistema solare la cui orbita si trova oltre a quella di Nettuno), potrebbero essere causate da l'insieme di tutti i detriti spaziali e corpi celesti che risiedono nella Fascia di Kuiper, ipotizzano gli scienziati Antranik Sefilian e Jihad Touma.

Uno studio del genere era già stato effettuato in precedenza, ma Sefilian e Touma hanno calcolato e spiegato le caratteristiche delle orbite strane di questi oggetti. "L'ipotesi del Nono Pianeta è affascinante, ma se questo ipotizzato pianeta esiste, finora ha evitato la sua individuazione", ha affermato Sefilian durante la pubblicazione dello studio.

Creando un modello computerizzato, il duo ha ricreato le orbite alterate dei TNO usando i detriti. "Se rimuovi il nono pianeta dal modello, e invece inserisci un sacco di piccoli oggetti sparsi su una vasta area, le attrazioni collettive tra questi oggetti potrebbero creare facilmente le orbite che vediamo in alcuni TNO", ha detto Sefilian.

Nonostante questa simulazione risolve alcuni problemi, altri rimangono ancora senza risposta. Ad esempio, per produrre l'effetto desiderato serve un oggetto grande alcune masse terrestri (il Pianeta X sembra essere circa 4 volte la dimensione della Terra), mentre gli oggetti che dovrebbero creare questo fenomeno hanno circa il 4-10% della massa della Terra.

È possibile che ci siano molti più detriti e asteroidi nella Fascia di Kuiper di quanto possiamo vederne, affermano gli scienziati. "Anche se non abbiamo prove osservative dirette per la fascia, non le abbiamo nemmeno per il nono pianeta, motivo per cui stiamo studiando altre possibilità", ha poi concluso Sefilian.